الرئيس تبون يعزي أردوغان هاتفيا ويجدد استعداد الجزائر لتقديم كل المساعدات الممكنة لتركيا

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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، معربا عن تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال ويرسل مساعدات الجزائر لتركيا فورا.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون جدد لنظيره التركي باسمه وباسم الشعب الجزائري تعازيه الخالصة، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب شرق تركيا، مؤكدا له وقوف الجزائر إلى جانب الشقيقة تركيا لتجاوز هذه المحنة التي ألمت بالشعب التركي الشقيق.

من جانبه شكر الرئيس التركي، الرئيس تبون على تقديم يد العون والمساعدة منذ الساعات الأولى للفاجعة الأليمة، مقدرا الموقف المتضامن للجزائر.

وأضاف البيان: "جدد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لتقديم وإرسال كل المساعدات للشقيقة تركيا".