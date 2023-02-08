أردوغان: حصيلة قتلى الزلزال تتجاوز 9 آلاف شخص

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 9057 شخصا، مشيرا إلى أن السلطات حشدت كافة مواردها لمواجهة عواقب الزلزال.

وأعلن الرئيس التركي خلال زيارته إلى المناطق المنكوبة أن الحكومة أجرت مفاوضات مع فنادق في "أنطاليا" و"ألانيا" و"مرسين" لاستضافة المتضررين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف عشرة آلاف ليرة تركية بشكل مبدئي لكل أسرة متضررة، وذلك حسبما أوردت قناة "تي ار تي وورلد" التركية.

كما تعهد أردوغان بإعادة إعمار المناطق المتضررة في عشر مقاطعات خلال عام واحد، وصرح "لا يجب على مواطنينا أن يقلقوا. لن نسمح بأن يظلوا بلا مأوى".

يذكر أن قرابة 50 ألف شخصا أصيبوا جراء زلزالين ضربا مقاطعة "كهرمان مرعش" التركية بقوة 7.7 و7.6 على مقياس ريختر يوم الإثنين ما سبب دمارا في عشر مقاطعات تركية، بالإضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى في شمال سوريا.