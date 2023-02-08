مرسى مطروح: تواصل رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين

قال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والأحياء السكنية متواصلة لليوم الثامن علي التوالي بدون توقف، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالتعاون مع الأجهزة التنفيدية المعنية.

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن فرق الطوارئ تعمل منذ الصباح لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار؛ في مناطق مدخل الريفية وشارع جمال عبد الناصر، وميدان المطار، والكيلو 4 و7، وعلم الروم، مشيرا إلى أنه جار العمل بنطاق المدينة في شوارع المجمع بالكيلو 2، وفي جميع المناطق التي تحتوي على تجمعات المياه.

وأعلن رئيس المدينة أرقام غرفة عمليات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين خلال الطقس غير المستقر على أرقام: 0464933158 / 0464935266 .

كانت مدن محافظة مطروح الساحلية، تعرضت لموجة من الطقس غير المستقر، بسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.