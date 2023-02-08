الرئيس الأوكراني يتوجه إلى باريس للقاء ماكرون بحضور المستشار الألماني

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي بعد قليل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، وذلك بحضور المستشار الألماني أولاف شولتز، من أجل "التأكيد مجددا" على "دعمهم الثابت" لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا قبل مأدبة عشاء ستقام في القصر الرئاسي.

وأشار الإليزيه في بيان، إلى أن هذه الزيارة ستكون "فرصة للتأكيد مجددا على الدعم الثابت من فرنسا وأوروبا لأوكرانيا، ومواصلة التنسيق الوثيق الذي يسمح بتلبية احتياجات كييف بفاعلية وكفاءة كبيرة".

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكراني غدا الخميس إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي من أجل حضور قمة مشتركة.

وتأتي هذه الجولة الأوروبية المصغرة مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبستريت قد أكد اليوم مشاركة المستشار شولتز في العشاء في باريس، قائلا: "نتوجه اليوم إلى باريس للقاء زيلينسكي مع ماكرون. من هناك سنتوجه إلى بروكسل".