وزير الدفاع الألماني يدعو دولا غربية إلى توريد دبابات «ليوبارد2» إلى أوكرانيا

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، شركاء أوروبيين آخرين، إلى الانضمام للمشروع الألماني البولندي الخاص بتوريد دبابات ليوبارد2 القتالية لأوكرانيا.

وقال الوزير، الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في العاصمة البولندية وارسو مساء اليوم الأربعاء، إنه سيقوم مع نظيريه البولندي ماريوس بلاشتشاك والأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في الأسبوع المقبل بالدعوة إلى عقد اجتماع لهذا الغرض.

وأضاف بيستوريوس: "المهم من أكثر وقت مضى أن نحرك كل الأذرع والوسائل التي لم يتم تفعيلها بعد وأن نجتهد حتى يمكن دعم أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا"، ورأى أنه لا يزال هناك "مجال للتحسين" بالنسبة لبعض الحلفاء الغربيين.

وتعتزم ألمانيا وبولندا تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة طراز ليوبارد2 ألمانية الصنع من كل دولة.

وكان بيستوريوس التقى في وقت سابق في وارسو رئيس مكتب الأمن القومي البولندي ياتسيك سيفيرا وكذلك وزير الدفاع البولندي بلاشتشاك.

ولم يصدر بيان صحفي مشترك في أعقاب اللقاء بين الوزيرين، وقالت وزارة الدفاع البولندية إنه لم يكن هناك سبب لإصدار هذا البيان.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البولندية التي تنتمي إلى التيار القومي المحافظ تتبنى بشكل متزايد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في البلاد نغمة معادية لألمانيا وانتقدت الموقف المتردد الذي اتخذته الحكومة الألمانية في بادئ الأمر في قضية توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وقبل لقائه مباشرة مع بيستوريوس، كان بلاشتشاك قال لمحطة "تي في بي" العامة إنه يشعر "ببعض الإحباط" حيال عدد دبابات ليوبارد2 التي تعتزم ألمانيا توريدها إلى أوكرانيا.

ورد بيستوريوس على ذلك بقوله إن تعامل مع هذا التصريح بهدوء مشيرا إلى أن ألمانيا تضطلع بمسؤولية دفاعية كبيرة على مستوى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وعلى المستوى الوطني "وهذا ما تستفيد منه أيضا بولندا والجناح الشرقي".