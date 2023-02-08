وزير الاقتصاد اللبناني يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات بجامعة الدول العربية

توجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يعقد سلام عددا من اللقاءات الثنائية، على هامش الاجتماع، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقد عقدت اللجنة العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعها الرابع اليوم الأربعاء على مستوى كبار المسؤولين برئاسة لبنان (الرئيس الحالي للدورة الرابعة للقمة) وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء باللجنة وهى: مصر والسعودية وموريتانيا والمملكة المغربية وتونس، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.

وناقشت اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة التنموية : الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير2019، ورفع هذا التقرير إلى الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية غدا الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تمهيدا لعرضه على الدورة الوزارية (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .