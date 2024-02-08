اكتمال وصول وزراء خارجية 4 دول عربية إلى الرياض لبحث تطورات الأوضاع في غزة

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وصل إلى الرياض مساء اليوم الخميس، وزراء خارجية مصر وقطر والإمارات والأردن، إضافة الى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

واستقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزراء خارجية مصر وقطر والإمارات والأردن، لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت "واس" أن المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري العربي لبحث تطورات الأوضاع في غزة بحضور وزراء خارجية الإمارات وقطر ومصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.