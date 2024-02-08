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انطلاق احتفالات الكرنفال بلوسيرن في سويسرا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 5:26 م

دوت صباح اليوم الخميس، أصوات أطلاق الألعاب النارية في سماء مدينة لوسيرن السويسرية، إيذانا باحتفالات الكرنفال.

وانطلقت فرق الألات الموسيقية النحاسية والمحتفلون الذين يرتدون الملابس التنكرين، وسط المدينة بمشاركة نحو 25 ألف شخص مراسم في إطلاق الفعالية في الفجر عندما كانت درجات الحرارة تقترب من نحو 6 درجات مئوية.  

ويرجع الكرنفال في لوسيرن للعصور الوسطى، وقبل الصوم الكبير كان الغرض من الاحتفال المساعدة على استخدام إمدادات الغذاء، بحسب بلدية المدينة .  

وعلاوة على ذلك، كان عزف الموسيقى الصاخبة وأحيانا ارتداء الأقنعة المرعبة الغرض منه طرد الأرواح الشتوية والترحيب بفترة الربيع المثمرة.

وتقام الاحتفالات أيضا في راينلاند بألمانيا اليوم الخميس.

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