رئيس الإمارات والمستشار الألماني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والمستشار الالماني أولاف شولتس، في إتصال هاتفي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها مستجدات الأزمة في قطاع غزة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، إن رئيس الإمارات تلقى اتصالا هاتفيا، من شولتس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها مستجدات الأزمة في قطاع غزة وضرورة توفير الحماية للمدنيين في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة.

ونقلت الوكالة تأكيد الجانبين على أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، إضافة إلى إيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي الذي يصب في مصلحة الجميع.