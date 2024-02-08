 حسام حسن يتابع مباراة النصر والهلال بكأس موسم الرياض - بوابة الشروق
الخميس 8 فبراير 2024 7:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حسام حسن يتابع مباراة النصر والهلال بكأس موسم الرياض

محمد عاطف
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:32 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:32 م

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على التواجد في المباراة النهائية لبطولة كأس موسم الرياض، والتي ستقام مساء اليوم الخميس، بعد دعوته من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويواجه فريق الهلال نظيره النصر على ملعب المملكة أرينا، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس موسم الرياض.

وظهر حسام حسن في أرضية ملعب المملكة أرينا مساء اليوم، برافقة أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك السابق، وتركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن حسام حسن تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر يوم الثلاثاء الماضي، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك