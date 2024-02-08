حسام حسن يتابع مباراة النصر والهلال بكأس موسم الرياض

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حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على التواجد في المباراة النهائية لبطولة كأس موسم الرياض، والتي ستقام مساء اليوم الخميس، بعد دعوته من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويواجه فريق الهلال نظيره النصر على ملعب المملكة أرينا، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس موسم الرياض.

وظهر حسام حسن في أرضية ملعب المملكة أرينا مساء اليوم، برافقة أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك السابق، وتركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن حسام حسن تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر يوم الثلاثاء الماضي، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.