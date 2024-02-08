الهند بصدد إلغاء اتفاقية لحرية الحركة على الحدود مع ميانمار

قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، اليوم الخميس، إن بلاده بصدد إلغاء اتفاقية لحرية الحركة على الحدود مع ميانمار.

وأوضح شاه، في منشور على تطبيق التواصل الاجتماعى "إكس"، أن هذه الخطوة "تهدف إلى ضمان الأمن الداخلي للبلاد والحفاظ على التركيبة الديموغرافية للولايات الشمالية الشرقية الهندية المتاخمة لميانمار".

وأوصت وزارة الداخلية بالتعليق الفوري لنظام حرية الحركة على الحدود، بينما تقوم وزارة الخارجية بتنفيذ القرار.

ويأتي إلغاء حرية الحركة بعد يومين من إعلان الهند عن خططها لبناء سياج على حدودها مع ميانمار البالغ طولها 1643 كيلومترا. ويشمل ذلك 4 ولايات حدودية وهي أروناتشال براديش وناجالاند ومانيبور وميزورام.

ويأتي قرار تعزيز الحدود الشمالية الشرقية للهند على خلفية الصراع العرقي بين طائفة الميتي التي تتمتع بالأغلبية والأقلية من طائفة الكوكي، التي تتقاسم روابط عرقية مع مجتمع قبيلة تشين في ميانمار.