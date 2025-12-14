رئيسة الوزراء الإيطالية: على أوروبا تتقبل استراتيجية ترامب الأمنية الجديدة

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها بمثابة دعوة للاستيقاظ لأوروبا، في حين قللت من شأن التوترات داخل حكومتها وأكدت من جديد على دعم إيطاليا لأوكرانيا.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، في تصريحات شملت موضوعات واسعة خلال فعالية حزبية في روما، اليوم الأحد: "نريد لإيطاليا أن تظل وفية لشركائها، لكن دون أن تخضع لأحد"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ميلوني: "لهذا وقفنا مع أوكرانيا منذ اليوم الأول، ولهذا سنواصل الوقوف معها – من منطلق شعور بالعدالة، ولكن في المقام الأول للدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا".

وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مهرجان "أتريو" الذي ينظمه حزبها "إخوة إيطاليا"، إن استراتيجية ترامب، التي أثارت قلق القادة الأوروبيين، تؤكد رغبة واشنطن في الانسحاب من القارة وإجبار أوروبا على تعزيز دفاعاتها بنفسها.

وتابعت ميلوني، في خطاب استمر ساعة: "لقد أثار الأمر القلق، لأن دونالد ترامب أوضح أكثر من سابقيه أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من القارة القديمة، وأنه يجب على الأوروبيين تنظيم أنفسهم للدفاع عن أنفسهم بمفردهم".

وأضافت ميلوني: "ماذا أقول؟ صباح الخير يا أوروبا. صباح الخير. لقد فوضنا أمننا للولايات المتحدة لمدة 80 عاما، معتقدين أن هذا اليوم لن يأتي أبدا. والأهم من ذلك، أننا تظاهرنا بأن هذا التفويض مجانا".

وظلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني واثقة، رغم العقبات القانونية، من أن مراكز ترحيل المهاجرين في ألبانيا، التي تروج لها حكومتها اليمينية، ستعمل وفق المخطط المرسوم.

وقالت ميلوني، لمؤيديها خلال فعالية حزبها "إخوة إيطاليا" في روما، اليوم الأحد: "الأمر يسير بالضبط كما أخبرتكم دائما: المراكز في ألبانيا ستعمل".

وأشارت ميلوني، إلى وجود اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على تبني موقف أكثر تشددا بشأن الهجرة.

وقد اتفقت دول الاتحاد مؤخرا في بروكسل على زيادة الضغط على طالبي اللجوء المرفوضين وترحيلهم بشكل أكثر فاعلية.