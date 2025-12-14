 فلسطين تدين هجوم سيدني بأستراليا وتؤكد رفضها للتطرف - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 6:39 م القاهرة
فلسطين تدين هجوم سيدني بأستراليا وتؤكد رفضها للتطرف

وكالات
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 6:33 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 6:33 م

أعربت دولة فلسطين عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت دولة فلسطين، في بيان، مساء اليوم الأحد، موقفها الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب، بما فيه قتل المدنيين وما تقوم به إسرائيل من قتل للمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، بحسب وكالة وفا.

وأعربت عن تعازيها الحارة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أستراليا الصديق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل 12 شخصا وأصيب 29 آخرين في هجوم مسلح، اليوم الأحد، خلال احتفالات عيد «الحانوكا» اليهودي (عيد الأنوار) بشاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في عملية إطلاق النار التي وقعت في سيدني بأستراليا.

