العليمي: تعليق أنشطة صندوق النقد في اليمن جرس إنذار

قال رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، إن اعلان صندوق النقد الدولي تعليق انشطته في اليمن يمثل "جرس إنذار" يؤكد أن الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح اي إصلاحات اقتصادية في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه العليمي بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب؛ للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف انشطته في اليمن، على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وتطرق العليمي، إلى مساعي تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والإمارات، لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد أن الانسحاب الفوري لكل القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وشدد العليمي، على أن الأولوية الرئيسية للمرحلة المقبلة يجب أن تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس، "وأن كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم الا اعداء اليمن، وشعبه، والمصالحة الوطنية".

وسبق أن طالب وفد سعودي في حضرموت بسحب قوات الانتقالي من المحافظة ومن محافظة المهرة، رافضا أي تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة.

وكان المجلس الانتقالي، قد سيطر خلال الأيام الماضية على محافظتي حضرموت والمهرة، باستثناء بعض الجيوب، وسط رفض من قبل البرلمان اليمني ومختلف الأحزاب الرئيسية في البلاد.

وتمت السيطرة على المحافظتين بعد مواجهات محدودة مع قوات حكومية، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.