سيطرة مغربية على التشكيل المثالي لكأس العرب

سيطر لاعبو المنتخب المغربي على التشكيل المثالي لنسخة الموسم الحالي من بطولة كأس العرب، بعد التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

وتوج المغرب بكأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأردن 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الخميس، على ملعب لوسيل، في نهائي نسخة العام الحالي من البطولة، عام 2025.

واختار موقع «سوفاسكور» المتخصص في إحصائيات كرة القدم التشكيل المثالي في البطولة اعتمادًا على متوسط تقييم اللاعبين في جميع مباريات البطولة.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد خمسة لاعبين من منتخب المغرب المتوج باللقب، وثلاثة لاعبين من المنتخب السعودي، بالإضافة للاعبين من الأردن وصيف البطولة، ولاعب إماراتي.

وجاء التشكيل المثالي لكأس العرب 2025 على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد (المغرب).

خط الدفاع: حسان تمبكتي (السعودية)، سفيان بوفتيني (المغرب)، مروان سعدان (المغرب) ومهند أبو طه (الأردن).

خط الوسط: محمد ربيع حريمات (المغرب)، محمد كنو (السعودية) ونيكولاس خيمينيز (الإمارات).

الهجوم: علي علوان (الأردن)، كريم البركاوي (المغرب) وسالم الدوسري (السعودية).