 ميدو: إدارة الكرة المصرية اختارت حازم إمام «كبش فداء» للخروج المبكر من كأس الأمم - بوابة الشروق
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ميدو: إدارة الكرة المصرية اختارت حازم إمام «كبش فداء» للخروج المبكر من كأس الأمم

الشروق
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:37 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 10:37 ص

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو الحملات الإعلامية ضد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول في جهاز روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "حازم إمام أخطأ في بعض النقاط ولكن إدارة الكرة المصرية اختارته كبش فداء للخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع: "هناك هجوم ضاري يتعرض له حازم إمام ويدفع ثمن العشوائية التي تدار بها كرة القدم، ومن الأساس كان لا بد من وجود لجنة تعاقدات داخل اتحاد الكرة للتفاوض على العقود مع المدربين".

وأكمل: "حازم إمام عضو مجلس الاتحاد والمشرف على الكرة ولكنه أخطأ في التدخل في عقد روي فيتوريا، وأخبرته أن تفكيره أفضل من التلوث الموجود في الكرة المصرية".

وأتم: "اختيار روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر كان صحيح 100%، لإنه مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية ولو تواصلت مع 10 خبراء سيختارون فيتوريا نظرًا لتاريخه الكبير".


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