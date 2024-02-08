وزير خارجية السعودية يؤكد موقف المملكة الداعم لوكالة أونروا

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استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة في الرياض اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، والوفد المرافق له.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاستقبال استعراض التعاون بين المملكة ووكالة «أونروا» وسبل تعزيزه.

وجدد الوزير التأكيد على موقف المملكة الداعم للوكالة، والداعي إلى اضطلاع المانحين لوكالة أونروا كافة بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.

وتشن إسرائيل حملة على «أونروا» شملت اتهام 12 من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وفي أعقاب المزاعم الإسرائيلية، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«أونروا». وأعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الإسرائيلية.