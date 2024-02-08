الحوثيون: استمرار العدوان الأمريكي البريطاني لن يمنع مواصلتنا إسناد غزة

قال الناطق باسم جماعة الحوثيين في اليمن، محمد عبدالسلام، اليوم الثخميس، إن استمرار العدوان الأميركي البريطاني لن يمنعهم من مواصلة مهمة الإسناد لغزة، وإنه لن يوفر الأمن للسفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة.

ووصف عبدالسلام، خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الغارات الأمريكية البريطانية التي استهدفت محافظة الحديدة، اليوم الخميس، بـ"عدوانية عبثية وفاشلة"، مؤكداً أن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني يمثل انتهاكا لسيادة دولة مستقلة."

وشدد الناطق باسم الحوثيين على أن "ذلك لن يمنع القوات المسلحة اليمنية عن مواصلة مهمة الإسناد لغزة، كما لن يتمكن العدوان من توفير الأمن للسفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة."

وأشار إلى أن "هذه العدوانية الأمريكية البريطانية هي التي تهدد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن "العدوان الأمريكي البريطاني"، استهدف اليوم الخميس، بغارات جوية محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، "أن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الظبرة في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف" بمحافظة الحديدة.