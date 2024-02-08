أنباء عن استئناف العراق وأمريكا مناقشة إنهاء مهمة التحالف الدولي الأحد المقبل

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن اللجنة العراقية - الأمريكية سوف تستأنف الأحد المقبل أعمالها لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،" إنه لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تستأنف اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 فبراير 2024".

وكانت المحادثات انطلقت في أغسطس من العام الماضي لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

غير أن المفاوضات توقفت في يناير الماضي، بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن، واتهمت الولايات المتحدة جماعات متشددة مدعومة من إيران بتنفيذه.

وردا على الهجوم، نفذت الولايات المتحدة ضربات في سوريا والعراق استهدفت جماعات موالية لإيران.

وانتقد العراق هذه الضربات بوصفها انتهاك لسيادة البلاد، فيما طالبت فصائل شيعية برحيل القوات الأمريكية من العراق.