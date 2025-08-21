أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و73 ألفا و530 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و73 ألفا و530 فردا من بينهم 830 قتلوا، أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألففا و120 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و23 ألفا و157 مركبة قتالية مدرعة، و31 ألفا و789 نظام مدفعية، و1471 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1209 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و52469 طائرة مسيرة، و3565 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و59 ألفا و316 من المركبات وخزانات الوقود، و3944 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.