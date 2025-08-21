بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

أعربت بريطانيا عن استيائها من إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا لدى فلسطين، وأكدت أن هذا القرار "لا يؤدي إلا إلى تقويض مجالات الحوار والدبلوماسية".

وأوضح مكتب متحدث الخارجية البريطانية في بيان، الأربعاء، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء تأشيرات الممثلين الأستراليين له "نتائج عكسية".

وأضاف أن هذا القرار "لا يخدم إلا إغلاق مجالات الحوار والدبلوماسية التي تُعد ضرورية للغاية من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "نعمل مع حلفائنا، ومن بينهم أستراليا، على وضع إطار سلام للخطوات المقبلة في قطاع غزة ولحل الدولتين".

وأردف: "يجب أن تكون الخطوة الأولى هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية".

وفي 18 أغسطس الجاري، ألغت أستراليا تأشيرة عضو حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف سيمخا روتمان، معللة ذلك بعدم إمكانية الموافقة على دخول "شخصيات مثيرة للانقسام" إلى البلاد، كما أكدت منعه من السفر إلى أستراليا لمدة 3 سنوات.

وبعد إلغاء تأشيرة روتمان، قررت حكومة تل أبيب في اليوم نفسه إلغاء تأشيرات الإقامة الإسرائيلية للدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية.

وصرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن القرار جاء بعد أن قررت الحكومة الأسترالية الاعتراف بـ"دولة فلسطين" وإلغاء تأشيرات مجموعة من الإسرائيليين، بمن فيهم روتمان ووزيرة الداخلية السابقة أيليت شاكيد.

وسبق أن دعا روتمان، وهو نائب إسرائيلي يميني متطرف، إلى طرد الفلسطينيين من غزة، وأنكر وجود مجاعة في القطاع.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.