ضبط 14 تاجر مخدرات في حملات أمنية بـ5 محافظات

تمكنت الأجهز الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 14 تجار مخدرات بحوزتهم مضبوطات قدرت قيمتها بـ7.750 مليون جنيه خلال حملات في 5 محافظات.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن الإسماعيلية والشرقية والقليوبية وبنى سويف ومطروح.

وضبط الأمن ضُبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبوصوير في الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو، كمية من مخدر الأفيون، مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى). وضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو، مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وفي الشرقية ضبط سيدتين و4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الحسينية وبحوزتهم (3 كيلو هيروين، كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو، سيارة، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى).

وفي القليوبية ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس). وضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4.5 كيلو، فرد خرطوش وطلقات، مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، ميزان حساس).

وفي بنى سويف ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7.5 كيلو، 5 كيلو بانجو، بندقية خرطوش، 2 طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى"، ميزان حساس).

وفي مطروح ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (15 كيلو حشيش، 10000 قرص مخدر، بندقية خرطوش و طلقات، مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7 ملايين و750 ألف جنيه تقريباً.