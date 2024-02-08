خلية الإعلام الأمني العراقية :استهداف مركبة شرقي بغداد ومقتل أحد قادة الحشد الشعبي

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء، عن استهداف مركبة في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد قيادي هيئة الحشد الشعبي الشيعي في العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن خلية الإعلام الأمني في مجلس الوزراء العراقي أعلنت الشروع بالتحقيق في حادث استهداف مركبة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن "فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة(مركبة) مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعه 2135 يوم الأربعاء".

وأضافت، أن "هذا الاستهداف أدى إلى احتراق المركبة واستشهاد من بداخلها، ومازال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره ."

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء الأربعاء، "استشهاد"القيادي أبو باقر الساعدي الذي ارتقى مساء اليوم الأربعاء جراء استهداف مركبته في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد".

وكان مصدر أمني أفاد لموقع اـ السومرية نيوز، مساء الأربعاء، بدوي انفجار لم تعرف طبيعته شرقي بغداد.