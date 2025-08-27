 القناة 12 الإسرائيلية: بلير وكوشنر شاركا في اجتماع بشأن غزة بالبيت الأبيض اليوم - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025 9:48 م القاهرة
القناة 12 الإسرائيلية: بلير وكوشنر شاركا في اجتماع بشأن غزة بالبيت الأبيض اليوم

وكالات
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 9:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 9:36 م

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن توني بلير وجاريد كوشنر شاركا في اجتماع بشأن غزة بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، وفقا لنبأ عاجل أوردته القناة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض.

وأوضح الموقع أن بلير وكوشنر سيقدمان للرئيس ترامب في اجتماع اليوم أفكارا لخطة ما بعد الحرب في غزة.

وتابع الموقع أن بلير وكوشنر سيناقشان في البيت الأبيض أفكارا لكيفية حكم غزة دون وجود حركة حماس الفلسطينية في السلطة.

كان توني بلير التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالبيت الأبيض في يوليو الماضي في يوم الاجتماع بين ترامب و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

