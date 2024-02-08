استهداف مسئول عسكري في حزب الله بطائرة بدون طيار إسرائيلية جنوب لبنان

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أفادت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، بمقتل المسئول العسكري في حزب الله عباس الدبس الملقب بالحاج عبدالله، فضلاً عن إصابة شخص آخر كان برفقته، بعد استهداف سيارة بطائرة بدون طيار في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني للقناة إن الهجوم "إسرائيلي"، حيث جرى استهداف السيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية.

ورصدت مصادر القناة تحليقا لطائرات بدون طيار يعتقد أنها إسرائيلية في سماء النبطية، في أعقاب الحادث.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

وتبادل الحزب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يشار إلى أن مدينة النبطية بعيدة نسبيا عن حدود لبنان مع إسرائيل، وبقيت حتى الآن بمنأى عن التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.