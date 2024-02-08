 موعد تقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر - بوابة الشروق
الخميس 8 فبراير 2024 3:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

موعد تقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

محمود عيسى
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 2:46 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 2:52 ص

تحدد بشكل رسمي موعد تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن والذي تولى المهمة الوطنية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد قرار رحيله عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

مدير المنتخب الوطني إبراهيم حسن صرح تلفزيونيًا إقامة المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب يوم 14 من شهر فبراير الجاري.

منتخب مصر كان قد ودع أمم إفريقيا من دور الـ 16 وذلك بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

حسام حسن يخوض اختباره الأول مع منتخب مصر خلال مشاركة الفراعنة  في الدورة الودية الدولية بالإمارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك