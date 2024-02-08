موعد تقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

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تحدد بشكل رسمي موعد تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن والذي تولى المهمة الوطنية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد قرار رحيله عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

مدير المنتخب الوطني إبراهيم حسن صرح تلفزيونيًا إقامة المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب يوم 14 من شهر فبراير الجاري.

منتخب مصر كان قد ودع أمم إفريقيا من دور الـ 16 وذلك بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

حسام حسن يخوض اختباره الأول مع منتخب مصر خلال مشاركة الفراعنة في الدورة الودية الدولية بالإمارات.