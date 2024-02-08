قرر البنك المركزي الهندي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الهندي، برئاسة محافظ البنك شاكتيكانتا داس، بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضو واحد، على الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 50ر6%.

وقام البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو 2022 للحد من التضخم.

كما وافقت لجنة السياسة النقدية، بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضو واحد، على مواصلة التركيز على السياسة النقدية التكيفية.

وتوقع محافظ البنك أن يصل معدل التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى 4ر5% في العام المالي الحالي، وأن يصل إلى 5ر4% في الفترة من 2024 إلى 2025.

وقال شاكتيكانتا داس إنه من المقرر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3ر7% في الفترة من 2023 إلى 2024 وبنسبة 7% في الفترة من 2024 إلى 2025.