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الهند تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 6.50%

البنك المركزي الهندي
البنك المركزي الهندي
نيودلهي - د ب أ
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 11:23 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 11:23 ص

قرر البنك المركزي الهندي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الهندي، برئاسة محافظ البنك شاكتيكانتا داس، بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضو واحد، على الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 50ر6%.

وقام البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو 2022 للحد من التضخم.

كما وافقت لجنة السياسة النقدية، بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضو واحد، على مواصلة التركيز على السياسة النقدية التكيفية.

وتوقع محافظ البنك أن يصل معدل التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى 4ر5% في العام المالي الحالي، وأن يصل إلى 5ر4% في الفترة من 2024 إلى 2025.

وقال شاكتيكانتا داس إنه من المقرر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3ر7% في الفترة من 2023 إلى 2024 وبنسبة 7% في الفترة من 2024 إلى 2025.


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