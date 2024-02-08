سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بنك الإحصاء الوطني الصيني اليوم الخميس تراجع أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% سنويا، في حين كان محللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 5ر0% بعد تراجعها بنسبة 3ر0% خلال ديسمبر الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار خلال يناير بنسبة 3ر0% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 6ر2% بعد تراجع بنسبة 7ر2% خلال الشهر السابق.

وقال دونج ليجيوان كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني إن التأثير التراكمي أدى إلى انخفاض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 1ر1 نقطة مئوية، بينما أدت الزيادات الجديدة في الأسعار إلى ارتفاع المؤشر بمقدار 3ر0 نقطة مئوية.

وأضاف أن الطلب الاستهلاكي المحلي واصل النمو خلال الشهر الماضي مدعوما بتأثير موسم عطلة رأس السنة الصينية.