من هم الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم؟

يشهد اليوم السبت، الإفراج عن الدفعة الخامسة من عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما تسود مخاوف من عرقلة إسرائيل الانتقال للمرحلة التالية.

وبحسب شبكة قدس الإخبارية، بدأت كتائب القسام منذ الصباح الباكر الاستعداد لتسليم أسرى إسرائيليين قررت الإفراج عنهم في هذه المرحلة من صفقة التبادل.

وعشية إنجاز دفعة التبادل الخامسة، تم الكشف عن أسماء الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المشمولين بهذه العملية.

ونشرت مكتب إعلام الأسرى وهيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أسماء 183 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم 18 أسيرا من المحكوم عليهم بالمؤبد في سجون الاحتلال، و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من قطاع غزة اعتقلوا خلال الحرب.

وبحسب القائمة التي نشرت مساء أمس، فإن 7 من الأسرى سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

وينتمي 38 من المشمولين بالدفعة الخامسة لحركة حماس، و30 لحركة فتح، وواحد لحركة الجهاد الإسلامي، و3 لا ينتمون لتنظيمات.

• من هم الأسرى المحررين؟

ومن بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم، الأسير عاطف روحي الصالحي، من بلدة سلواد برام الله، وهو أحد أفراد خلية سلواد، التي نفذت عملية إطلاق نار عام 2010، واعتقلته قوات الاحتلال في اليوم الذي خرج به من سجون السلطة الفلسطينية عام 2016.

والأسير يوسف طلعت المبحوح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي نفذ عملية طعن لأحد ضباط الاحتلال داخل السجن قبل 3 سنوات، رداً على تصاعد اعتداءات الاحتلال ضد الأسيرات، والذي اعتقل بتهمة الانتماء لكتائب القسام والمشاركة في عمليات مقاومة.

والأسير خالد سيلاوي، من بيت حانون، نفذ عملية طعن بالسجن؛ رداً على اعتداءات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، والأسير خالد خندقجي قائد خلية عبوات علار.

كذلك من بينهم الأسير حاتم ياسر الجيوسي من طولكرم، محكوم بستة مؤبدات و55 عاماً، وهو أحد مؤسسي كتائب الشهيد ثابت ثابت، في بداية الانتفاضة الثانية.

والأسير منتصر صالح محمد صالح أبو غليون من مخيم جنين، خال الشهيد نضال الخازم، محكوم بـ5 مؤبدات و50 عامًا، أمضى منها 22 عامًا، سيتم الإفراج عنه غدًا ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

والأسير بكر محمد أبو عبيد من طولكرم، المحكوم بالسجن المؤبد مرتين والمعتقل منذ عام 2003، سيتم الإفراج عنه غدًا ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

والأسير إياد أبو شخيدم من الخليل المحكوم بـ18 مؤبداً "مدى الحياة"، ويتهمه الاحتلال بقيادة كتائب القسام في جنوب الضفة والوقوف خلف عملية الرد على اغتيال القائدين الياسين والرنتيسي.

وقبل ساعات من بدء عملية التبادل الجديدة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل أسرى سيفرج عنهم اليوم، وذلك خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة الغربية. كما أنذرت قوات الاحتلال عددا من الأسرى بعدم الاحتفال بإطلاق سراح أبنائهم.

ومساء أمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن الكتائب ستفرج اليوم السبت، عن أسرى إسرائيليين وهم: إلياهو داتسون شرعبي، أور أبراهام ليفي، أوهاد بن عامي.