بدء الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا من سجني عوفر والنقب

بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، السبت، في إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الخامسة للمرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم، بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجني عوفر وكتسيعوت (النقب الصحراوي)".

وأضافت أن الأسرى بدأوا في الصعود إلى الحافلات استعدادا لنقلهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتم الإفراج اليوم عن 183 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين من قبل كتائب القسام.

وسلّمت حركة حماس، صباح السبت، الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دير البلح بوسط غزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وكان مصدر أمني قال إن "جميع المحتجزين سيتم نقلهم فور خروجهم من قطاع غزة، وبمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي، إلى مجمع الاستقبال في رعيم للقاء عائلاتهم، ومن ثم سيتم تحويلهم إلى مستشفيي إيخيلوف وشيبا".