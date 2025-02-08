ديفيس يرد على جماهير مافريكس الغاضبة بشأن رحيل دونتشيتش

أوضح أنتوني ديفيس أن جزءا من عمله مع فريقه الجديد دالاس مافريكس، هو طمأنة الجمهور المصدوم والغاضب من قرار التخلي عن النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش لصالح لوس أنجليس ليكرز في صفقة تبادلية مزلزلة.

أحدثت هذه الصفقة الضخمة التي جاءت بعد قيادة دونتشيتش لمافريكس إلى نهائي الدوري الأميركي الموسم الماضي، ضجة كبيرة في أوساط "أن بي ايه"، كما أثارت موجة من الغضب في دالاس حيث نظّم بعض المشجعين المصدومين جنازة رمزية خارج ملعب الفريق "أميركان إيرلاينز سنتر".

قال ديفيس في مؤتمر صحفي عُقد لتقديمه رسميا في دالاس "أتفهم ذلك. من الواضح أن هذا مجرد عمل، وأدرك تماما من كان لوكا بالنسبة لهذا الفريق وهذه المدينة. لن أقلل من شأن ذلك أبدا، تماما كما أعرف ماذا كنت أمثل لمدينة لوس أنجليس. لذلك لست متفاجئا برد فعل الجماهير والمدينة".

أضاف "لكن مهمتي هي الدخول إلى الملعب ولعب كرة السلة والقيام بما يجب أن أقوم به ومنح المشجعين الأمل والطمأنينة حول سبب استقدامي من قبل (المدير العام) نيكو (هاريسون)".

وكان ديفيس يتعافى من إصابة في بطنه عند إتمام الصفقة، لكنه من المقرر أن يخوض أولى مبارياته بقميص مافريكس أمام هيوستن روكتس السبت.

بدوره، صرّح كلاي تومسون القادم من جولدن ستايت ووريرز في فترة الانتقالات الصيفية، إن الفريق يستعد لأجواء "غريبة".

وجمع مشجعون للنادي أكثر من 40 ألف دولار حتى الجمعة عبر حملة تبرعات إلكترونية لتمويل لوحات إعلانية احتجاجا على هاريسون وإدارته.

علّق ديفيس "لا أعلم كيف سيكون رد الفعل غدا (السبت)، لكن لا يمكنني التحكم بذلك. ما يمكنني التحكم به هو دخول المباراة والفوز بمباريات كرة سلة ومساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة".

ويُعدّ هذا الوضع جديدا على ديفيس الذي تلقى استقبالا حارا عندما اختاره نيو أورليانز بيليكانز كأول اختيار في درافت عام 2012، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب جامعي في البلاد خلال موسمه الوحيد مع جامعة كنتاكي.

حظيَ أيضا باستقبال مماثل عند انتقاله إلى لوس أنجليس في يوليو 2019، حيث شكّل ثنائيا مع ليبرون جيمس وساهم في قيادة الفريق إلى لقب عام 2020.

واعتبر هاريسون أن إمكانيات ديفيس الدفاعية هي السبب الرئيس خلف إتمام الصفقة.

النجم الذي اختير 5مرات ضمن فريق الدفاع المثالي في الدوري، يحقق هذا الموسم متوسط 25.7 نقطة، 11.9 متابعة و2.1 تصدي للكرة في المباراة الواحدة.

ورأى ديفيس أن "قيام نيكو بصفقة التبادل معي يُظهر مدى ثقته في قدراتي وما يمكنني تقديمه على أرض الملعب. الآن يقع على عاتقي أن أثبت نفسي كل ليلة وأكسب ثقة مشجعي مافريكس كذلك. أنا متحمس لهذا التحدي".