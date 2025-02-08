وزير الإسكان يشدد على الصيانة الدورية للحفاظ على مكونات محطة أوراسكواليا بالقاهرة الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي (أوراسكواليا) بطريق العين السخنة في القاهرة الجديدة بطاقة تصميمية للمحطة ( 250 ألف م3/ يوم)، والتي نفذت وتدار بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛ للوقوف على معدلات تشغيل المحطة وجودة معالجة المياه.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، في بيان، أن زيارة محطة (أوراسكواليا) تأتي في ضوء المتابعة الدورية لكافة مشروعات وزارة الإسكان على الأرض للوقوف على جميع الاحتياجات وتذليل أي عقبات من الممكن أن تعيق سير العمل، مشيرا إلى أن المحطة تعد "صرحا كبيرا يدعو للفخر وفقا لحجم الأعمال بها".

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من مسئولي المحطة، حيث تم استعراض أعمال الصيانة التي نفذت خلال عام 2024 بواقع نحو 2177 عملية صيانة، فضلا عن حجم استهلاك المحطة من الطاقة الكهربائية، وآلية توزيع المياه المعالجة المنتجة من المحطة، حيث تستغل في ري المسطحات الخضراء بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الوزير سير العمل بنظام معالجة المياه بالمحطة حيث تتم المعالجة الثنائية المتقدمة، ويتم تحويل مياه الصرف الخارجة من المدينة إلى محطة أوراسكواليا بطاقة إنتاجية يومية من ( 140 - 160 ألف م3 / يوم) في فصل الشتاء، وتتكون المحطة من عدد 6 مستويات بطاقة تصميمية (42 ألف م3 /يوم) للمستوى الواحد بإجمالي (250 ألف م3 / يوم)، وتعمل المحطة حالياً بـ4 مستويات بطاقة إنتاجية ( 168 ألف م3/ يوم)، ويبلغ متوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة (محطة أوراسكواليا) 130 ألف م3/يوم.

كما تتضمن المحطة "منظومة هواضم الحمأة" الناتجة من معالجة الصرف الصحي، كما تعتمد على مصادر الطاقة غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، حيث تستخدم غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، في توليد طاقة كهربائية.

كما اطلع المهندس شريف الشربيني على أعمال التوسعات المقترحة للمحطة لاستيعاب زيادة التدفقات خاصة في فترات الصيف وخلال الفترة المقبلة، قائلا: لابد من وجود رؤية واضحة لأعمال التوسعات بالمدة الزمنية ووجود عرض متكامل لجميع الاحتياجات للأعمال لاستيعاب التدفقات الزائدة من مياه الصرف الصحي.

وتجول الوزير ومرافقوه بمكونات المحطة لمتابعة المراحل المختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الحمأة وآليات انتاج الغاز باستخدام "الحمأة"، الناتجة عن عملية المعالجة، مشددا على الاهتمام بالصيانة الدورية للحفاظ على مكونات المحطة وضمان استمرارية العمل بها.