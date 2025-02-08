رد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، على وصف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم يوم السبت بأنها «غير مقبولة»، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر» التزام حماس ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: «نحن نؤكد مجددًا التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، وعملية تبادل الأسرى تتم وفق ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء المصريين والقطريين».

وأشار إلى أن «الاحتلال يحاول في كل محطة تبادل أن يخرق الاتفاق أو يماطل في تنفيذه»، مؤكدا أن البروتوكول الإنساني لم يشهد التزاما إسرائيليا رغم مرور اليوم العشرين من وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بإدخال المعدات والآليات الثقيلة لرفع الركام، بالإضافة إلى الخيام والكرفانات اللازمة لإيواء النازحين.

وأوضح أن شعب غزة يعاني من ظروف معيشية كارثية في ظل فصل الشتاء والمنخفضات الجوية المتلاحقة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من الاتفاق لا تقتصر على تبادل الأسرى فحسب؛ بل تشمل أيضًا الملف الإنساني والإغاثي الذي يمثل أولوية لحركة حماس.

وأضاف: «حماس تابعت مع الوسطاء لضمان التزام الاحتلال بالمسار الإنساني وإدخال الخيام والكرفانات، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة من حيث الإيواء والصحة والبنية التحتية».

وكشفت حركة حماس عن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت ضمن صفقة التبادل، وهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، أور إبراهيم ليفي، وأوهاد بن عامي.

من جانبها قالت الهيئة البث الاسرائيلية، إن «إسرائيل تلقت قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم السبت وهي قائمة مقبولة لديها».