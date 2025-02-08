رئيس تشيلي يأمر بفرض حظر التجوال بسبب حرائق الغابات

أصدر رئيس تشيلي جابرييل بوريتش مرسومين لفرض حالة الطوارئ في منطقتين بوسط البلاد وجنوبها بسبب خطر حرائق غابات شديدة ويتضمن المرسومان فرض حظر التجوال .

وقال الرئيس إن الإجراءات المطبقة في نوبلي وماولي، التي تهدف إلى حماية الغابات والحقول والمنازل والبشر، ستتضمن حظر تجوال للسماح للسلطات بالتعامل مع الأعمال الإجرامية.

وذكر بوريتش، متحدثا في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي إن لديه "أسبابا ليعتقد أن جزءا كبيرا من الحرائق المشتعلة في منطقة أراوكانيا اليوم (جنوب العاصمة سنتياجو) تم إضرامها عمدا".

وأضاف بوريتش: "لن نتساهل مع السلوك الخبيث لشخص أو منظمة ترتكب هذا النوع من الأفعال".

وذكرت السلطات المحلية أن هناك نحو 15 حريقا نشطا منتشرا حاليا في تشيلي، فاقمت منها درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.