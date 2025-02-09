محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم الحسيني الأغاخان الرابع بمطار أسوان الدولي

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم السبت، بمطار أسوان الدولي الأمير رحيم أغاخان وأسرته؛ تمهيدا لإجراء مراسم الجنازة الرسمية للأمير الراحل كريم الحسيني الأغاخان الرابع والإمام الـ49 للطائفة الإسماعيلية، والذي توفي مساء الثلاثاء الماضي بمدينة لشبونة البرتغالية.

فيما رافق محافظ أسوان، في الاستقبال نائبه المهندس عمرو لاشين، وأيضاً اللواء طيار أحمد الباز مدير المطار، والدكتورة حنان الجندي المدير التنفيذي لمؤسسة أم حبيبة.

يذكر أن محافظة أسوان قد نسقت مع كل الجهات المعنية للإعداد والتجهيز الجيد لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم أغاخان، حيث ستشهد زهرة الجنوب الجنازة الرسمية صباح الأحد، والتي ستبدأ من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد، حتى ميدان الدكتور مجدي يعقوب، ثم تتحرك الجنازة في عدد من المراكب النيلية إلى البر الغربي لنهر النيل متجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث إلى مثواه الأخير.