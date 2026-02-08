يشهد قصر ثقافة العديسات بمحافظة الأقصر فعاليات الملتقى الثقافي الرابع والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، والتي تنطلق فعالياته في السادسة مساء بعد غدٍ الاثنين، ضمن مشروع "أهل مصر".

ويقام الملتقى تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من شباب المحافظات الحدودية، في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم أبناء المناطق الحدودية وتعزيز الوعي الثقافي ورعاية المواهب.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول استقبال المشاركين، وتنفيذ برنامج تعارفي يجمع الشباب بأعضاء الورش والمشرفين، وجلسة تمهيدية عن أهمية المشروع في ترسيخ قيم الانتماء وتنمية المواهب.

ويتضمن برنامج الملتقى تنفيذ عدد من الورش الفنية والأدبية، يقدمها عدد من الفنانين والمدربين المتخصصين، وهي: ورشة فنون المسرح (محمود النجار)، ورشة الحرف البيئية «ديكوباج» (مها محب)، ورشة الحرف البيئية «النحت على الصدف» (جلال عبد الخالق)، ورشة «التشكيل بالأسلاك» (يوسف جلال)، ورشة «الحفر على الزجاج» (أيمن السعدني)، ورشة «المشغولات الجلدية» (نسرين مجدي)، ورشة «النسيج» (نادر حسن)، ورشة «رسم على الخزف» (أميمة رشاد)، ورشة «الحلي» (نهى الكاشف)، ورشة «تعليم الرسوم المتحركة» (د. محمد ربيع)، ورشة «التصوير الفوتوغرافي» (د. محمد إسماعيل)، ورشة «الكونكريت» (سهام إسماعيل)، وورشة «الموسيقى» (وائل عوض).

كما يشمل البرنامج عددًا من الورش والمحاضرات التوعوية، تقدمها الدكتورة هالة السيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، منها ورشة «مهارات الاتصال والعرض الفعال»، وورشة «تنمية القدرة على التحليل الواعي للمحتوى الإعلامي»، إلى جانب ورشة «أساسيات التسويق الرقمي»، وغيرها.

ويتضمن الملتقى كذلك تنظيم دوري ثقافي بين شباب المحافظات المشاركة، ودوريًا رياضيًا يعزز روح المنافسة والعمل الجماعي بينهم، إلى جانب أنشطة ترفيهية وثقافية وجولات متنوعة.

ويقام الملتقى من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبإشراف أحمد يسري، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للشباب.

ويأتي الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" المنفذ في إطار البرنامج الرئاسي المعني بأبناء المحافظات الحدودية، تأكيدًا لدور الثقافة في بناء الإنسان ودعم طاقات الشباب الإبداعية.