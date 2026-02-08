الرئيس الصومالي: اعتراف إسرائيل بـ«الصومال لاند» انتهاك للقانون الدولي ويهدد استقرار القرن الأفريقي

أكد الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، أن اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال لاند" يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي والأعراف الدولية، محذرا من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح الرئيس الصومالي أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا يقوم على دعم وحدة الأراضي الصومالية ومساندة الدولة الصومالية في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتعزيز جهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في دعم مساعي تحقيق السلام، بما يسهم في خلق بيئة إقليمية آمنة ومستقرة تخدم مصالح شعوب المنطقة.