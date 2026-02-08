زار وفدٌ من مستشاري هيئة النيابة الإدارية مقر جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في إطار تبادل الخبرات، وتعزيز مسارات العمل المؤسسي المشترك.

جاءت الزيارة برعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم الوفد المستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي.

واستُهلت الزيارة بكلمةٍ ترحيبية ألقاها السفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية، أكد خلالها أهمية هذه البرامج وضرورة استدامتها، في إطار النهج الذي تتبعه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم وبناء القدرات بمختلف التخصصات في الدول العربية.

من جهته، نقل المستشار محمد عبد الراضي تحيات رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وللحضور، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية على حرصها على توطيد أواصر التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وتبادل الخبرات، وتعزيز مسارات العمل المؤسسي المشترك.

ولفت المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن الزيارة أعقبها تنظيم محاضرتين تعريفيتين حول موضوعي «الوساطة الدولية» و**«الأمن القومي العربي»**، ألقاهما كلٌّ من الوزير المفوض زيد الصبان، والوزير المفوض مالك موصلي، ثم أجرى الوفد جولةٍ شملت مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والقاعة الكبرى.