الإفراج عن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان بابلو جوانيبا بعد حسبه 8 شهور

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان بابلو جوانيبا، في مقطع مصور تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم الإفراج عنه اليوم الأحد بعد قضاء أكثر من ثمانية شهور في السجن.

وكان جوانيبا، وهو من أقرب حلفاء أحد أركان المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، في منشأة احتجاز في العاصمة كاراكاس.

وقال جوانيبا، في المقطع المصور المنشور عبر منصة إكس: "اليوم يتم الإفراج عنا، هناك أمور كثيرة ستتم مناقشتها عن حاضر فنزويلا ومستقبلها، وستكون الحقيقة في الصدارة دوما".

وتم احتجاز جوانيبا في أواخر مايو واتهمه وزير الداخلية ديوسدادو كابيو بالمشاركة في "مجموعة إرهابية" مزعومة تخطط لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي كانت ستنعقد في ذلك الشهر. ورفض توماس، شقيق جوانيبا الاتهام، وقال إن القبض على شقيقه يهدف إلى قمع المعارضة.

كانت منظمة فورو بينال المعنية بحقوق السجناء في فنزويلا، قد ذكرت إنه تم إطلاق سراح 266 سجينا سياسيا الشهر الماضي بعد قيام الجيش الأمريكي بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم لمحاكمتهما في نيويورك بتهم التعاون مع مهربي المخدرات والإرهابيين المرتبطين بالمخدرات في العالم لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.