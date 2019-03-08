رئيس فنلندا يقبل استقالة حكومة رئيس الوزراء

قبل الرئيس الفنلندي "ساولي نينيستو"، اليوم الجمعة، استقالة حكومة رئيس الوزراء "يوها سيبيلا" التي تقدم بها لإخفاقها في إجراء إصلاحات في المجالين الاجتماعي والصحي في البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن سيبيلا سيواصل عمله في تسيير أعمال الحكومة الفنلندية دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان سيبيلا قد قال - خلال مؤتمر صحفي - إنه يتحمل مسئولية الإخفاق في إجراء الإصلاحات التي كانت من أهم مشاريع حكومته.

يذكر أن سيبيلا قد شغل منصب زعيم حزب الوسط الفنلندي في عام 2012 وتولى رئاسة وزراء فنلندا منذ عام 2015.