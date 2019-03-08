الرئيس السابق لحملة ترامب يواجه حكما بالسجن مدى الحياة بسبب جرائم مالية

من المقرر أن تصدر إحدى محاكم ولاية فرجينيا الأمريكية حكما، أمس الخميس، بحق بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، في جرائم مالية تشمل الاحتيال على بنوك والتهرب الضريبي.

وبموجب المبادئ الاسترشادية للأحكام، قد يتلقى مانافورت (69 عاما) عقوبة السجن لمدة 24 عاما، أي السجن مدى الحياة، لإدانته في أغسطس في ثماني اتهامات. وقال مكتب المحقق الخاص روبرت مولر الشهر الماضي إنه يجب أن يتلقى مانافورت عقوبة بالسجن تتراوح بين 5ر19 إلى 5ر24 عاما.

وأُدانت هيئة محلفين مانافورت، الذي أدار حملة ترامب الانتخابية لمدة شهرين، في خمس اتهامات بالتهرب الضريبي، تتعلق واحدة بعدم الإبلاغ عن حساب مصرفي أجنبي، واثنتان بالاحتيال المصرفي للحصول على قروض.

وبإمكان مانافورت أن يدلي ببيان أثناء جلسة استماع الحكم والمقرر أن يتم بعد ظهر اليوم الخميس في الأسكندرية، إحدى ضواحي العاصمة واشنطن.

وعلى الرغم من أن التهم تعود إلى تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016، جاء ذكر مولر وحملة ترامب بشكل عابر فقط خلال محاكمة مانافورت.

ويصف ترامب السياسي الجمهوري المخضرم بأنه "رجل طيب" وكتب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وقت إدانته بأن التهم تتعلق بعمل مانافورت قبل ذلك بسنوات.

وتشمل الإدانات تهم التهرب الضريبي عن ملايين الدولارات التي جاءت في شكل رسوم حصل عليها مانافورت من حزب سياسي موال لروسيا في أوكرانيا. وقال الادعاء إنه كذب آنذاك من أجل الحصول على قروض مصرفية عندما نفدت أمواله الأوكرانية، وفقا للوائح الاتهام.

وبعد شهر من إدانة مانافورت في قضية فيرجينيا، أقر بالذنب في تهمتي التآمر ورشوة شاهدة في قضية منفصلة بواشنطن.

وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بأن تضع في الاعتبار تعاون مانافورت مع المحقق الخاص وسنه الكبيروصحته المعتلة وتراجع خطر ارتكاب جريمة أخرى، وإصدار حكم " دون المبادئ الاسترشادية بشكل كبير".

لكن مولر قال إن الحكومة تعارض حصول مانافورت على أي ضمانات لتعاونه المزعوم لأنه انتهك تعهده للمحقق الخاص بالكذب على الادعاء وعلى هيئة محلفين اتحادية كبيرة.

ويعد اتفاق التعاون جزء من اتفاق الاعتراف الذي توصل إليه مانافورت من أجل تجنب محاكمته جنائيا مرة ثانيا في تهم منفصلة.

ومن المقرر أن يمثل مانافورت أمام المحكمة في واشنطن الأسبوع المقبل على خلفية اتهامات بالتآمر ورشوة شاهدة.

ويتمتع ترامب بسلطة العفو عن مانافورت، لكنه لم يقدم أي مؤشر واضح عما إذا كان من الممكن أن يقدم على ذلك.