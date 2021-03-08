أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، فوز المرشح خوان لابورتا برئاسة النادي الكتالوني.

وجرت الأحد نسخة تاريخية من انتخابات النادي الكتالوني لاختيار رئيس جديد لبرشلونة يتولى مقاليد الأمور في السنوات المقبلة التي تواجه فيها إدارة النادي العديد من التحديات الصعبة.

وأصبح لابورتا رئيسا لبرشلونة بعدما حسم الأعداد الأكبر من الأصوات لصالحه متفوقا على الثنائي فيكتور فونت وتوني فريكسا.

وكان لابورتا رئيسا لبرشلونة في الفترة من 2003 إلى 2010، وخلال فترة تولية الرئاسة فاز بـ 12 لقبا مع النادي الكتالوني، وكان شاهدا على السداسية التاريخية لبرشلونة في موسم 2008 – 2009.