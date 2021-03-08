وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عدة رسائل لتحفيز لاعبي الفريق وتنبيههم قبل مواجهة فيتا كلوب في كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

صرح عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت "تعادلنا في القاهرة في يوم مقفول، ختم بركلة جزاء غير صحيحة على الإطلاق، إلا أن إهدار الفرص بهذا الكم وارد في كرة القدم، لقد اعترضنا على احتساب ٥ دقائق كوقت بدل ضائع، لكن يتبقى أمامنا ٩٠ دقيقة في الكونغو نتمنى أن نكون في يومنا".

وأضاف "ما يهون الموضوع أن التأهل بأيدينا، لا ننتظر شيئا من أحد، ينتظرنا في الكونغو درجة حرارة عالية وأرضية ترتان بخلاف أن الحكم سيكون (بوندو)، لكن كل ذلك يهون أمام الهدف الأكبر، وهو بطولة إفريقيا".

وشدد مدير الكرة بالأهلي "رسالتي للاعبين لابد من شخصية لنؤدي بشكل مميز وقوي، لأن أي نتيجة غير إيجابية سنكون في موقف نحن في غنى عنه".

وأتم سيد عبد الحفيظ رسائله "فرصة الصعود بأيدينا، لن نلوم إلا أنفسنا، لقد مر الأهلي بمواقف مشابهة كثيرة جدا وفي منتهى الصعوبة، ولكنه تجاوزها".

وجمع الأهلي 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني (7 نقاط) ثم فيتا كلوب (4 نقاط) ويتذيل المريخ السوداني الترتيب بنقطة وحيدة.