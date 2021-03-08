 سايناي يوسف شعبان: أحب الأعمال القديمة لوالدي.. وآخر حاجة قالهالي خلي بالك من نفسك - بوابة الشروق
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سايناي يوسف شعبان: أحب الأعمال القديمة لوالدي.. وآخر حاجة قالهالي خلي بالك من نفسك

سايناي يوسف شعبان
سايناي يوسف شعبان
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 3:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 3:07 ص

قالت سايناي يوسف شعبان، ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان وحفيدة الأميرة فوزية، إنها لم تتواجد لفترات طويلة مع والدها، نظرًا لأنها كانت تسافر كثيرًا مع أسرة والدتها.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أنها تحب الأعمال القديمة لوالدها، ذاكرة كل من: «أم العروسة، وبياعة الجرايد، والشهد والدموع، ورأفت الهجان، وغيرها الكثير».

وذكرت أنها كانت تذهب مع والدها أحيانًا إلى التصوير عندما تأتي في إجازة من سويسرا إلى مصر، مضيفة أنها قضت مع الفنان الراحل أربعة أيام في اليونان وهي طفلة أثناء تصوير أحد أعماله.

ولفتت إلى أنها عادت إلى مصر عندما علمت بمرض والدها، لكنه لم يكن في وعيه حين قدومها، موضحة أن آخر مرة تواصلت معه فيها كان الفنان موجودًا في لبنان للتصوير.

وأوضحت أن والدها هو من اختار اسمها، لأنها ولدت أثناء حرب أكتوبر في يوم 10، متابعة: «آخر حاجة قالها لي خلي بالك من نفسك وطمنيني عليكي».

وأعربت ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان وحفيدة الأميرة فوزية، عن حبها الشديد لبلدها مصر، واسمها المصري الأصيل.

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