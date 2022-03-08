خالد عبدالغفار: الدولة تحركت في كل الاتجاهات منذ الطلقة الروسي الأولى على أوكرانيا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، إن الدولة منذ بداية الأزمة الأوكرانية تواصلت مع سفير مصر في أوكرانيا للاطمئنان على أحوال الطلاب، معقبًا: «نتحرك من هذا التاريخ إلى اليوم بشكل متواصل مع كل الجهات المعنية».

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية «تحركت منذ الطلقة الأولى على أوكرانيا» في كل الاتجاهات، متابعًا: «عارفين الطلاب المصريين في أوكرانيا بيدرسوا فين وجايين من محافظات إيه وكام ولد وبنت».

وأوضح أن معظم الطلاب المصريين في أوكرانيا يدرسون في القطاعات التطبيقية والعملية، مضيفًا أنه تم اعتماد حوالي سبع جامعات من تلك التي يدرس فيها هؤلاء الطلاب في أوكرانيا.

وأكد أن الدولة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المعنية، تعلم دورها جيدًا ومستعدة جيدًا لكل الاحتمالات، موضحًا أن الإشكالية الخاصة بالطلاب العائدين من أوكرانيا تتمثل في اختلاف النظم الدراسية والبرامج العلمية والأوراق التي تثبت دراستهم.

وذكر أنه تم التواصل مع وزارة الهجرة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في تسجيل أسمائهم، للتعامل مع من ينتوي منهم نقل نفسه إلى الجامعات المصرية، بناءً على تقييم مستواه الدراسي، مؤكدًا اهتمام الدولة بمستقبل هؤلاء الطلاب.