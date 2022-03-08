البنك الدولي يجمع أكثر من 720 مليون دولار لأوكرانيا

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جمع البنك الدولي أكثر من 720 مليون دولار في شكل قروض ومساعدات كي تتمكن حكومة كييف من تقديم خدمات حيوية للشعب الأوكراني وسط حرب روسيا على البلاد.

ووافق مجلس الإدارة التنفيذي للبنك يوم الاثنين على حزمة دعم إضافية للميزانية بما في ذلك قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار و 139 مليون دولار كضمانات.

كما يقوم البنك بتعبئة تمويل منح بقيمة 134 مليون دولار وتمويل مواز بقيمة 100 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 723 مليون دولار.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن "مجموعة البنك الدولي تتخذ إجراءات سريعة لدعم أوكرانيا وشعبها في مواجهة العنف والاضطراب الشديد الناجم عن الغزو الروسي".

وأضاف: "هذه هي الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات التي نتخذها للمساعدة في معالجة الآثار البشرية والاقتصادية بعيدة المدى لهذه الأزمة".

ويعد البنك حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.