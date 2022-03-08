 إعادة تشغيل مكتب بريد مجمع محاكم المنيا لتقديم جميع الخدمات البريدية للمحامين - بوابة الشروق
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إعادة تشغيل مكتب بريد مجمع محاكم المنيا لتقديم جميع الخدمات البريدية للمحامين

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 12:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 12:52 م
أعلن عمرو شادي صابر أمين صندوق نقابة المحامين بالمنيا، أن الإدارة العامة لمنطقة بريد المنيا وافقت على طلب النقابة، بإعادة تشغيل مكتب بريد المجمع لخدمة المحامين ولمصلحة المتقاضين، وتقديم جميع الخدمات البريدية.

وأضاف أمين صندوق نقابة المحامين، أنه قد تسلم خطاب موافقة مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد المنيا ردا على الطلب المقدم بفتح مكتب بريد مجمع محاكم المنيا أمام محامين المنيا للتعامل الخاص بهم في جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

وأكد أن تلك الموافقة جاءت بعد أن تم توفير خدمات البريد المصري بمكتب بريد مجمع محاكم المنيا من حوالات بريدية وسداد فواتير الكهرباء والمياه والتليفون ومخالفات المرور والطوابع البريدية والفيزاوغير ذلك من خدمات البريد المصري.

وأعلن أنه يبدأ اليوم استقبال المحامين بمكتب البريد.

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