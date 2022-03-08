زيلينسكي يوقع مرسوما باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية بأسلحتهم وعتادهم

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن استدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية من جميع أنحاء العالم مع أسلحتهم وعتادهم؛ لتعزيز قدرات جيش بلاده ضد الهجوم الروسي.

وكتب نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندري سيبيها -في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء- أن "زيلينسكي قرر استدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية والجنود المحترفين من جميع البعثات في جميع أنحاء العالم بأسلحتهم وعتادهم، لتقوية جيشنا الآن ردًا على الهجوم الروسي".

يُذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.