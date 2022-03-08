المعارضة الباكستانية تبدأ عملية لعزل رئيس الوزراء عمران خان

بدأ تحالف لأحزاب المعارضة الباكستانية، عملية لعزل رئيس الوزراء عمران خان، من خلال تصويت برلماني.



وقالت ماريوم أورجانزيب، وهي متحدثة باسم حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، اليوم الثلاثاء: "قدمنا ​​اقتراحا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في أمانة الجمعية الوطنية (البرلمان)".



فيما قال رئيس البرلمان أسد قيصر، للصحفيين: "سنتبع الدستور".



ويذكر أنه حسب القواعد، فإنه يجب على رئيس البرلمان عقد جلسة للمجلس في غضون 14 يوما. وبمجرد تقديم اقتراح حجب الثقة في المجلس، يتم التصويت في غضون سبعة أيام.



من ناحية أخرى، قال أحمد بلال محبوب، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية التشريعية والشفافية، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "العملية ستستغرق نحو 24 يوما".



وفي حال صوّت 172 عضوا من أصل 342 عضوا في البرلمان ضد خان، سيتعين عليه أن يتنحى عن منصبه.