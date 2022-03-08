أمريكا وإسبانيا تبحثان تقديم مساندة عسكرية دفاعية ومساعدات إنسانية للشعب الأوكراني

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بحثت الولايات المتحدة وإسبانيا تدابير لتقديم مساعدة عسكرية دفاعية ومساعدات إنسانية قوية للشعب الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ووزيرة الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والشؤون العالمية أنجيليس مورينو باو.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، دعمهما الراسخ لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وأدانا الهجوم الروسي المتعمد وغير المبرر لأوكرانيا وما نتج عنه من خسائر إنسانية مدمرة.

وناقشت شيرمان ومورينو باو العقوبات الاقتصادية الشاملة والمنسقة وضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وستواصل فرضها رداً على العملية العسكرية الروسية.

كما تطرقا إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في أمريكا اللاتينية وإفريقيا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ، بما في ذلك سبل تعزيز الديمقراطية وتوسيع التعاون الثنائي في أمريكا الوسطى.